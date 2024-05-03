Израиль продолжает свои наступательные операции в регионе, усугубляя гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке

В то время как весь мир пытаются достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамасом перед предстоящим масштабным наступлением на Сектор Газа, менее заметная, но долгосрочная угроза начинает усугублять условия для палестинцев, которые уже были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщают аналитики издания Bloomberg.

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24 апреля температура в самом южном городе Газы, Рафахе, достигла 39.1C. Через два дня температура снизилась и вернулась к сезонному нормальному уровню. Проблема заключается в том, что климат меняется, и летом температура может быть значительно выше, чем в апрельский зной.

"Это только усугубляет катастрофическую гуманитарную ситуацию", - заявил Томмазо Делла Лонга, представитель Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Временные пластиковые палатки для беженцев "подобны жизни в парнике".

Апрельский зной вызвал опасения о том, что МФКК называет "невидимым убийцей" изменения климата. По крайней мере, двоих детей не удалось спасти после теплового удара, сообщил в своем посте в социальных сетях Филипп Лаззарини, Генеральный комиссар Палестинского агентства по оказанию помощи БАПОР.

Более миллиона человек начали переселяться в Рафах, граничащий с Египтом и Синайской пустыней, после того, как покинули свои дома в центральной и северной части Сектора Газа в октябре. Израиль ведет почти семимесячную войну против Палестины, нанося ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам. Представители здравоохранения в анклаве сообщают о более чем 35 тысячах погибших палестинцах в результате наступления Израиля.

С наступлением лета палестинцы и гуманитарные организации все более обеспокоены дополнительным риском изменения климата и сопутствующим этому проблемам.