По мнению экспертов, в последнее время разговоры о необходимости помощи Зеленскому вызывает негатив у населения

В свете уменьшения интереса американцев администрация Байдена решила не использовать украинскую тематику в предвыборной кампании. По данным американского издания Politico, в США отмечается существенный спад интереса к Украине. Даже подписание закона о выделении 61-миллиардного пакета военной помощи Киеву не вызвало существенной реакции со стороны избирателей. Из-за сложившейся ситуации в Белом доме было решено не поднимать этот вопрос во время предвыборной кампании.

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Источники из администрации Байдена сообщают, что жители США более заинтересованы во внутренних экономических проблемах и поэтому решено сделать помощь Украине менее выдающейся. Вашингтон будет продолжать поставки оружия, обучение украинских военных и финансовую поддержку, но не будет публично об этом заявлять.

Причина этого решения понятна - все больше американцев выступает против поддержки вооруженного конфликта на Украине, и администрация США испытывает трудности в убеждении собственного населения в необходимости направления средств на помощь украинскому правительству.

Politico также отмечает, что если обсуждение темы Украины в США будет минимальным, то поддержка этой страны в итоге может исчезнуть. Это создаст угрозу для важного наследия президента Байдена - обеспечение Америки ведущей роли в демократическом мире.