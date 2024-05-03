За последние сутки военные захватили несколько квадратных километров в Харьковской области

Российская армия не прекращает наступление на востоке Харьковской области, расширяя подконтрольную зону на территории населённого пункта Котляровка. По актуальной информации, украинские формирования были вытеснены из восточной и центральной частей посёлка, а также была захвачена территория сельхозпредприятия в северо-восточной части.

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За последние часы российские войска взяли под контроль несколько квадратных километров в данном районе. Этот успех не только даёт возможность контролировать новые территориальные участки, но и ограничивает действия украинских вооруженных сил, препятствуя переброске их резервных группировок на Донбасс.

Кроме того, в ходе наступления Российская Федерация также захватила село Кисловка, что стратегически важно для ослабления позиций украинской армии. Стоит подчеркнуть, что Харьковское направление продолжает оставаться фокусом военных действий, где украинская сторона ожидает "крупномасштабного наступления" со стороны российской армии.

В интервью изданию The Economist заместитель начальника Главного Управления Разведки Украины Скибицкого было заявлено, что Россия готовится начать наступление в Харьковской и Сумской областях ближе к концу мая или же в начале июня, и Украина в одиночку не сможет одержать "перемогу" на полях сражений.