Подразделения обустраиваются на авиационной базы в Ниамее

Данные о том, что подразделения Российской Федерации вошли на территорию самой крупной авиационной базы в Нигере, свидетельствуют о смене военного присутствия в этой африканской республике. Новости о российском прибытии появились на фоне требований со стороны властей к Соединенным Штатам. Пентагон подтвердил информацию и заявил, что российская армия уже присутствуют на базе, при этом запретив совместное использование объекта.

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Местные власти явно дали понять, что дальнейшее совместное использование авиабазы с американцами не предполагается, поскольку пора для американских военных уходить. Речь идет об авиационной базе 101 в Ниамее.

Стоит напомнить, что в Нигере на данный момент находятся около 900 американских военных. Ранее республику покинул французский иностранный легион. Похожие ситуации также происходят в других африканских странах, таких как Мали, Буркина-Фасо, Чад и другие. Эксперты из США и Франции называют данную ситуацию "поражением в Африке".

После смены власти в данном регионе многие аналитики предполагали, что новая администрация в Нигере подпишет контракт с известной Частной Военной Компанией «Вагнер». Стороны долгое время отрицали планы о сотрудничестве, однако, после выдвинутых требований к французам и американцам покинуть регион, стало очевидно, кто прибудет на борьбу с терроризмом и защиту населения страны.