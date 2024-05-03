Учитывая целую череду подобных трагических инцидентов, всё меньше верится в простые совпадения.

Как сообщает американское издание Bloomberg, скончался Джош Дайн, 45-летний аудитор по качеству компании-поставщика Boeing Co., Spirit AeroSystems Holdings Inc. Дайн выразил обеспокоенность по поводу безопасности модели 737 Max, которая была вовлечена в две аварии со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах.

реклама

Компания Spirit AeroSystems Holdings Inc. опубликовала заявление, в котором говорится: "Наши мысли с семьей Джоша Дайна". Компания также заявила, что Дайн дал показания под присягой в судебном процессе, поданном акционерами Spirit против Boeing, и подал жалобу в Федеральное авиационное управление (FAA) относительно "серьезных и грубых нарушений контроля качества руководством Boeing".

По данным Seattle Times, Дайн перед смертью на две недели был госпитализирован с пневмонией и MRSA, серьезной бактериальной инфекцией. Он также давал показания в судебном процессе, поданном Spirit против Boeing. Смерть Дайна последовала за смертью Джона Барретта, другого сотрудника Boeing, который скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе в марте.

В интервью the Wall Street Journal Дайн заявил, что его уволили после высказывания опасений по поводу безопасности модели 737 Max. Он также заявил, что Spirit потерял многих своих самых опытных механиков и аудиторов после его возвращения к работе в мае 2021 года. Дайн подал жалобу в Министерство труда, заявив, что его увольнение было предпринято в отместку за его разоблачительную деятельность.

Безопасность модели 737 Max и культура работы Boeing на рабочем месте находятся под пристальным вниманием после ряда проблем с контролем качества, включая почти катастрофическую аварию с участием рейса авиакомпании Alaska Airlines в январе 2021 года. FAA временно приостановило работу 171 самолета Boeing 737 Max для проверки после инцидента.