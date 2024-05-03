По словам инсайдера, Radeon RX 8000 выйдут на новый уровень, в сравнении с предшественниками.

Известный инсайдер Kepler_L2 недавно заявил, что грядущие видеокарты AMD RDNA 4 будут иметь "совершенно новую" реализацию трассировки лучей. Хотя в комментарии прямо не указано, вполне вероятно, что грядущие продукты, возможно, названные Radeon RX 8000, значительно повысят производительность трассировки лучей по сравнению с их предшественниками.

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В ответ на дальнейшие вопросы Kepler пояснил, что, графические процессоры RX 7000 обрабатывают трассировку лучей аналогично серии RX 6000, но технология RT в RDNA 4, по-видимому, "совершенно иная".

Трассировка лучей была областью, в которой AMD отставала от предложений Nvidia. Например, тесты показывают, что текущий флагман AMD, RX 7900 XTX, испытывает значительно большее влияние трассировки лучей на производительность, по сравнению с GeForce RTX 4080 от Nvidia, при той же ценовой категории.

Ранее в этом году источники сообщили YouTube-каналу RedGamingTech, что производительность трассировки лучей в RDNA 4 улучшится всего на 25% по сравнению с RDNA 3. Этот показатель может поставить будущие карты AMD в невыгодное положение по сравнению с грядущей серией Blackwell от Nvidia и графическими процессорами Arc Battlemage от Intel с точки зрения возможностей трассировки лучей. Ожидается, что дебют всех трех поколений графических процессоров состоится позже в этом году.

Один из аспектов, по которому источники сходятся во мнении, заключается в том, что AMD решила остаться в стороне от текущей конкуренции с тяжеловесными графическими процессорами и вместо этого сосредоточиться на более доступных предложениях. Kepler подтвердил это, заявив, что ни одна карта RDNA 4 не сможет конкурировать с двумя лучшими графическими процессорами Blackwell, вероятно, названными RTX 5090 и 5080.

Недавний анализ данных показывает, что AMD отказалась от потенциальной карты, которая могла бы удвоить производительность 7900 XTX. Между тем, серия Battlemage знаменует собой первый выход Intel на рынок дискретных графических чипов для энтузиастов.