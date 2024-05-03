Таким образом Киев намекает на необходимость ввода войск НАТО.

Западное издание The Economist опубликовало интервью с генералом Вадимом Скибицким из украинского Генерального штаба. Интервью обратило на себя особое внимание, поскольку генерал высказался о бесперспективности украинской армии на поле боя.

реклама

По словам генерала, ситуация на Украине такова, что даже если российские войска будут отброшены к границам 1991 года, что уже выглядит невероятным, конфликт не закончится. Скибицкий заявил, что если посмотреть на горизонт, Россия, возможно, готовится к масштабному наступлению в Сумской и Харьковской областях.

Скибицкий также упомянул вопрос времени, который зависит от ситуации на Донбассе. Российские войска могут начать свое наступление в конце мая или начале июня, и примерно 514 000 солдат ее сухопутных войск будут участвовать в боевых действиях. Россия также создает резервные подразделения численностью 15 000-20 000 человек для возможного присоединения к своим основным силам, считает офицер.

По словам генерала, он не видит способа для Украины обеспечить победу в одиночку на поле боя. Это заявление интерпретируется как приглашение Североатлантическому Альянсу непосредственно участвовать в боях против России. Это последовало за недавним заявлением Генерального секретаря НАТО Столтенберга о том, что "украинские власти не просили о размещении войск НАТО в стране". Теперь украинская сторона дает понять, что такой сценарий рассматривается и что они готовы к тому, что западные оккупационные силы будут сражаться бок о бок с украинскими военными. Известно, что по крайней мере некоторые страны НАТО готовы участвовать в этом сценарии, о чем свидетельствует недавнее заявление Макрона.