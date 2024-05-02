Однако, самым массовым видеоадаптером в Steam все еще является Nvidia RTX 3060.

В последнем опросе Steam были получены интересные результаты, особенно в категории видеокарт. Компания AMD, которая редко упоминается в этой категории, где доминирует Nvidia, выявила, что один из ее видеоадаптеров появился в списке 8-ми лучших видеокарт апреля. Компания также завоевала некоторые позиции в категории процессоров, которая ранее принадлежала Intel.

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Самыми популярными видеокартами в апрельском обзоре были два ноутбучных адаптера RTX 4060 с ростом на 0,50% и RTX 3060 - рост на 0,39%. Кроме того, был отмечен заметный рост предыдущей самой популярной модели, GTX 1650, которая поднялась на четвертое место с ростом на 0,25%.

В таблицу добавлено несколько новых записей. Доля RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super составила 0,21%, в то время как доля RX 6750 GRE 12GB составила 0,15%. Эта версия, выпущенная в октябре прошлого года, имеет больше видеопамяти и более высокую графическую вычислительную мощность своей младшей версии RX 6700. Серия RTX 40xx составила 8 из 13 самых популярных карт в предыдущем месяце.

RTX 3060 остается лидером, несмотря на снижение на 1,21%, в то время как GTX 1650 остается на втором месте. Самая высокопроизводительная карта из серии Lovelace, не предназначенная для ноутбуков, - RTX 4060, находится на 11-м месте. Самая популярная дискретная видеокарта от AMD - Radeon RX 580, находится на 30-м месте, в то время как ее топовая карта RDNA 3 - Radeon RX 7900 XTX, находится на 60-м месте.

Доля процессоров AMD увеличились после двух месяцев спада. Они выросли на 2,24% до 33,46%, в то время как доля Intel упала до 66,51%. Ожидается, что серия Ryzen 9000 на платформе Zen 5 выйдет позже в этом году, что может увеличить число пользователей процессоров AMD.