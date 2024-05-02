Передислокация происходит в рамках весенней ротации войск Соединённых Штатов

Из Форта-Джонсе, штат Луизиана, тысячи бойцов из 3-й бригады 10-й горнострелковой дивизии армии Соединённых Штатов Америки будут передислоцированы на территории Восточной Европы. Группировка прибудет вместо их коллег из 101-й воздушно-десантной стрелковой дивизии, переброшенных в данный район прошлой осенью.

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Согласно заявлению официальных ресурсов армии США, 3-я бригада 10-й горнострелковой дивизии будет дислоцирована в Румынии и других странах Европейского Союза. В состав бригады входят штаб, три пехотных батальона, один артиллерийский батальон, один инженерный батальон и один кавалерийский батальон.

В настоящее время подразделения Соединённых Штатов проводят ротацию войск в Европе в рамках весеннего развертывания. Осенью армия США направила 3400 военных из 101-й и 200 бойцов из 82-й воздушно-десантной стрелковой дивизий в Восточную Европу и Скандинавию. Целью развертывания было увеличение численности американских войск на европейском континенте в ответ на Специальную Военную Операцию российской армии на Украине.

Стоит отметить, что за день до этого объявления появилась информация о действиях 3-й бригады 10-й горнострелковой бригады в Северной Европе. Сообщалось, что 1600 военных и 200 единиц бронетехники были перевезены на существенное расстояние. Отправной точкой их путешествия была Норвегия. Путь подразделений проходил через земли Швеции и заканчивался в Финляндии.