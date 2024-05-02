Сообщается, что данный проект станет эксклюзивом для Meta Quest 3

Iron Man Camouflaj, разработчик игры виртуальной реальности, объявил, что следующая игра из серии Batman Arkham станет эксклюзивным релизом Meta Quest 3. Camouflaj заявили, что они работали над проектом в тайне в течение многих лет и с нетерпением ожидают выхода Batman: Arkham Shadow позже в этом году. Анонс сопровождался тизер-трейлером, хотя он не показывал никакого реального игрового процесса и длился всего менее 50 секунд.

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Разработчики заявили, что они стремятся создать аутентичное и новое дополнение к серии и планируют опираться на фундамент, заложенный Rocksteady. Rocksteady - студия, создавшая несколько игр франшизы Arkham, включая Batman: Arkham Knight 2015 года выпуска и Batman: Arkham VR 2016 года выпуска.





Camouflaj объявили, что они начали работу над новой игрой о Бэтмене, которая станет идеальной игрой виртуальной реальности и позволит игрокам в полной мере использовать преимущества Meta Quest 3. Это будет крупнейший проект, реализованный студией на сегодняшний день, и их второй релиз в качестве стороннего разработчика на Oculus Studios.

Facebook Meta, материнская компания Meta Quest 3, анонсировала устройство 1 июня 2023 года, но ждала более четырех месяцев, прежде чем запустить его. По словам Марка Цукерберга, Meta Quest 3 - лучший продукт виртуальной реальности на рынке, и он намного доступнее, чем Vision Pro от Apple. Цена Meta Quest 3 начинается с $499, в то время как гарнитура от Apple стоит $3499.

Meta объявила, что новая игра Batman должна выйти в конце 2024 года, и пригласила заинтересованные стороны подготовиться к летней игровой конференции E3 7 июня, чтобы увидеть мировую премьеру. Неясно, выйдет ли Arkham Shadow в конечном итоге на других платформах виртуальной реальности или останется эксклюзивным релизом Meta Quest 3 на неопределенный период, остаётся лишь наблюдать.