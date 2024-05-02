Также сообщается об ударах по объекту Новой почты





реклама

Российские военные нанесли серию ударов по объектам украинских формирований на территории Одесской области в ночь с 1 на 2 мая. Атака носила комбинированный характер, при этом Воздушно-Космические Силы поразили все назначенные цели.

Согласно последней информации, российские беспилотные летательные аппараты и ракеты были нацелены на хранилища топлива, которые использовались в военных целях. После атак на эти объекты в городе вспыхнули пожары. В сети уже размещено большое количество видео и фотоматериалов с места взрыва.

Кроме того, был нанесен удар по складу, принадлежащему "Новой почте", используемому украинскими военными в качестве транзитного узла. Украинская сторона подтвердила уничтожение объекта. Глава организации сообщил, что российской армией было уничтожено свыше 900 посылок. Неясно, являлись ли все посылки грузами военного характера, но часть из них была поставлена из стран Североатлантического Альянса. Множественные взрывы на этом объекте позволяют предположить, что в нём находились запасы оружие и взрывчатых веществ.

Помимо этого, российские войска ударили по пунктам временной дислокации и размещения военной техники ВСУ в Харьковской области.