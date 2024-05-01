В посёлке еще идут столкновения с остатками украинских формирований, которые не успели уйти, но Работино уже контролирует армия России

Российские военные сумели успешно выдавить украинские формирования из посёлка Работино в Запорожской области. Несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных Сил Украины, российские военные взяли под контроль еще несколько улиц в населённом пункте и нанесли урон позициям Киева. Большая часть населённого пункта сейчас находится под полным контролем России.

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Координатор движения "Мы вместе" Владимир Рогов объявил о захвате Работино в социальных сетях несколько часов назад. Он написал: "Работино - наше! После тяжелых боев город Работино был возвращен под полный контроль России. Подробности позже".

Теперь известно, что украинские вооруженные силы, защищавшие данное село, отступили, спасаясь бегством под смертоносным огнем российской артиллерии и авиации в направлении Новоданиловки. Однако, маловероятно, что большинство из них доберутся так далеко, поскольку, как уже отмечалось, им придется пересечь несколько километров минных полей под интенсивным российским огнем.

В Работино все еще происходят отдельные перестрелки. Российские военные проводят зачистку территории. В то же время украинские средства массовой информации сообщают, что украинское военное командование готовит контратаку. Работино было символом прошлогоднего украинского контрнаступления. Киевские военные формирования смогли добраться до него в ходе своего "марша на Крым". Теперь "символ" утерян, а "достижение" украинских военных аннулировано российскими военными.