Система имеет в себе 8064 процессора Intel Xeon E5-2697v4 и 313 терабайт оперативной памяти

GSA Auctions, оператор аукционов государственных излишков, начал принимать заявки на суперкомпьютер Cheyenne. Эта машина была разработана Silicon Graphics (SGI) и представляет собой систему SGI ICE XA, состоящую из 4032 блоков, каждый с двумя разъемами.

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В системе Cheyenne используется 8064 процессора Intel Xeon E5-2697v4, каждый с 18 ядрами / 36 потоками и базовой тактовой частотой 2,3 ГГц, которые могут работать с turbo boost до 3,6 ГГц. В результате получается ошеломляющее количество вычислительных узлов - 145152. Система использует память DDR4-2400 ECC общим объемом 313344 ГБ.

В аукционном списке упомянуты 14 блоков E-Cell, каждый весом 680 килограмм. Дополнительно перечислены 28 блоков E-Rack, все с водяным охлаждением. Стоит отметить, что оптоволоконные кабели и кабели CAT5 / 6 не участвуют в аукционе, поэтому покупателю придётся использовать свои собственные.

Аукцион начался 26 апреля и должен завершиться 3 мая. На момент написания этой статьи было размещено 13 заявок, и текущая максимальная ставка составляет $28 тысяч.

Cheyenne был впервые введен в эксплуатацию в январе 2017 года и был закрыт в конце предыдущего года. Одно время он считался 20-м по быстродействию суперкомпьютером в мире. По состоянию на ноябрь прошлого года он занимал 160-е место в списке Top500.

Заинтересованные стороны должны ознакомиться с полным списком участников аукциона, прежде чем подавать заявку. Машина предлагается как есть, с "ограничениями на обслуживание" из-за некоторых сбоев в быстром отключении. Кроме того, примерно 1% узлов вышел из строя за последние 6 месяцев, что в основном связано с ошибками в модулях DIMM.