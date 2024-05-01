Компания намерена сократить рабочие места, а вместе с ними и расходы

Ребекка Тинуччи, старший директор по зарядке электромобилей в Tesla, покинула компанию. Согласно Информации, все 500 членов команды, которые отчитывались перед ней, будут уволены.

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"Подтверждено, руководство Tesla распустило всю нашу организацию по зарядке. Что это значит для сети зарядки, NACS и всей захватывающей работы, которую мы выполняли в отрасли, я пока не знаю.", - заявил один из сотрудников.

Усилия Ребекки Тинуччи заручиться поддержкой других автопроизводителей для внедрения Tesla Североамериканского стандарта зарядки (NACS) принесли ей место в списке TIME 100 Climate list и второе место в списке Motor Trend Power. Сеть Supercharger считается одной из самых успешных инициатив Tesla, поэтому уход команды, ответственной за нее, стал неожиданностью.

В электронном письме сотрудникам компании Илон Маск проинформировал их об уходе, также заявив, что Tesla продолжит производить некоторые новые зарядные устройства и завершит выпуск тех, которые в настоящее время находятся в разработке. На своей платформе Twitter Маск написал, что Tesla по-прежнему планирует расширять свою сеть, но более медленными темпами и с большим упором на 100% надежность.

"Tesla по-прежнему планирует расширять сеть Supercharger, только более медленными темпами для новых филиалов и уделять больше внимания 100% безотказной работе и расширению существующих филиалов", - написал Маск.

Дэниел Хо, директор автомобильных программ и инициатив по новым продуктам, также покинул Tesla после 10 лет работы в компании. Его команда также будет уволена. Команда по государственной политике Tesla также была расформирована. Рохан Патель, бывший вице-президент команды, покинул компанию две недели назад, когда было объявлено об увольнениях.

"Я надеюсь, что эти действия дают понять необходимость быть абсолютно твердыми в плане численности персонала и сокращения расходов", - написал Маск в электронном письме.