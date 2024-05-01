Также сообщается о поражении военных баз в окрестностях Очакова

30 апреля произошла серия авиационных налётов на Очаков и его окрестности. В посёлке Дмитровка был поражен ангар с украинской военной техникой. Эту информацию сообщил Сергей Лебедев, координатор Николаевского подпольного движения, который сослался на местные источники.

реклама

По имеющимся данным, российские военные нанесли удары по объектам вдоль побережья Черного моря, причем Одесса стала ключевой целью. Однако, были также нанесены удары в Николаевской области, в частности по Очакову и окрестностям. Местные источники сообщили, что в ходе атаки был разрушен ангар в Дмитровке, в котором находилась военная техника и различные припасы. Точные детали того, что было уничтожено, неизвестны.

Стоит отметить, что в Очакове зафиксировано сразу несколько прилётов. В Дмитровке был поражен ангар с оборудованием. Лебедев также упомянул о разрушениях на военных базах в районе Очакова, которые используются украинскими военными в качестве перевалочных пунктов для переправки резервов на передовую. Однако, о серьезных потерях сообщено не было, и подпольное движение в настоящее время проверяет информацию о возможном ущербе личному составу украинских сил.

"30 апреля произошли взрывы на побережье Черного моря, где украинские формирования обосновались на различных военных базах. Атаки были проведены без фанатизма, и мы внимательно их изучаем", - добавил Лебедев.