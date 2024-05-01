Конфликт между командующим и националистами не стихает, даже на фоне тяжелой для ВСУ ситуации на передовой

Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, военное руководство считает нецелесообразным отправлять людей в страны Североатлантического Альянса для прохождения специальной боевой подготовки.

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В первую очередь, высшее командование не видит смысла в обучении по старой доктрине НАТО и стандартам. Обученные на Западе военнослужащие не могут применять полученные навыки в условиях современных боевых действий, выступая против мощной российской армии. Во-вторых, по словам инсайдера, порядка 20% от отправленных за рубеж в 2023 году мужчин не вернулись на Украину. Куда именно делись украинские военнослужащие не называется, но согласно имеющейся информации, в 2024 году их доля выросла до 35%, что является катастрофой для администрации Зеленского на фоне обвала линии обороны.

Также инсайдер рассказал, что подразделения, костяком которых являются бывшие бойцы "Азова", запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, вновь отказался отправляться на передовую. В подразделениях понимают, что живыми из боя с российской армией им будет не выбраться, так как их потом попросту некем будет заменить. Киев планировал попытаться стабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения, направив туда своих идейных националистически настроенных бойцов, но последние отказались покидать свои места дислокации, бросив тем самым вызов главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

По словам источника, это еще сильнее бьёт по фигуре нового главкома, которого и так недолюбливают в армии. Также это подчеркивает авторитет Валерия Залужного, к которому, напротив, военные относились с уважением.