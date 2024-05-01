316-метровый авианосец «Фуцзянь» был спущен на воду еще в июне 2022 года.

Крупнейший и наиболее совершенный военный корабль Китая приступил к своим первым ходовым испытаниям. Согласно отчету государственной телевизионной сети CCTV, третий авианосец Китая, получивший название «Фуцзянь», был спущен на воду в июне 2022 года. Провинция Фуцзянь расположена на восточном побережье Китая.

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316-метровый авианосец оснащен тремя электромагнитными катапультами для запуска реактивных истребителей, аналогичными новейшему американскому авианосцу USS Gerald R. Ford. Однако, в отличие от авианосцев американского флота, которые работают на ядерных реакторах, «Фуцзянь» оснащен традиционными паровыми турбинами, что может ограничить его дальность полета и выносливость.

Перед отправкой в состав военно-морского флота авианосец должен пройти ходовые испытания, чтобы проверить свои технические характеристики, включая двигатель и системы вооружения. Под руководством Си Цзиньпина Китай поставил перед собой цель создать "современную армию" к 2027 году и "армию мирового класса" к 2049 году, чтобы отметить 100-летие основания Китайской Народной Республики.

«Фуцзянь» значительно крупнее своих двух предшественников, его водоизмещение превышает 80000 тонн. Это часть продолжающихся усилий Китая по расширению своих военно-морских сил, которые, по данным Пентагона, достигнут 435 кораблей к 2030 году. Кроме того, Китай модернизирует свои силы береговой обороны, размещая вооруженные суда в оспариваемых водах, таких как Южно-Китайское море.

«Фуцзянь» имеет плоскую посадочную полосу вместо предусмотренной рампы для взлета, как у двух его предшественников. Это обеспечивает больше места на авианосце для размещения самолетов. Ходовые испытания "Ляонина" заняли 13 месяцев, в то время как ходовые испытания "Шанхая" заняли примерно 19 месяцев.