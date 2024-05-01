Украинские формирования пытаются покинуть данный участок, но боятся отступать через открытые поля

Российская армия не прекращает расширять свою подконтрольную зону в районе, прилегающем к посёлку городского типа Очеретино, который был освобожден на прошлой неделе. Сообщалось, что российские войска сейчас продвигаются к западу от деревни Соловьево, которая также была освобождена ранее.

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К 1 мая российские военные отбросили формирования Киева на расстояние 2 километров от западной окраины Соловьево. Украинские подразделения, опасаясь отступления через поля, так как могут быть накрыты артиллерией и авиацией, решили бежать в сторону прудов, которые тянутся в направлении села Новопокровское.

Остатки разбитого гарнизона украинских военных, дислоцировавшегося в Соловьево и Новобахмутовке, оказались в лесополосе у Новопокровского. Значительная часть формирований уже отступила к самой деревне. Другие пытались отойти к Соколу, но для большинства разрозненных отрядов, данная инициатива закончились трагедией. Они были уничтожены при переходе через поля.

В то же время российская армия, нанеся удар по остаткам ВСУ в селах Новокалиново и Керамик, продвинулась в направлении Архангельского и Новоалександровки, вместе с этим расширив контролируемые территории в направлении дороги на Константиновку.

Кроме того, над киевским гарнизоном в Архангельском нависла угроза окружения. Уже сейчас российским военным удалось окружить этот населенный пункт с трех направлений - южного, восточного и западного. Таким образом, у ВСУ есть только один выбор: остаться в Архангельскм навсегда или попытаться бежать в северном направлении и попасть под удар артиллерии и ВКС. Однако есть и более "спасительный" вариант - сложить оружие и сдаться.