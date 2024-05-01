Ранее журналистам запрещалось сообщать гражданам о провалах украинской армии на поле боя

По данным украинского информагентства "Страна.ua", прорыв российской армии в Очеретино представляет угрозу для оборонительной линии украинских украинских сил. Несмотря на попытки изменить ситуацию, подразделения России идут к своей цели, и существует высокая вероятность отхода ВСУ на новые позиции.

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Взятие Очеретино под контроль и продолжение движения в западном и северном направлениях даёт возможность российским подразделениям обойти с фланга линии обороны, которые украинские формирования только недавно начали возводить в этом районе. Главная опасность такого маневра для украинских сил заключается в том, что за ними нет оборонительных рубежей, мин или других препятствий, которые они не успели соорудить. Теперь существует риск окружения большой группы украинских войск, если ситуация не улучшится.

"Основная проблема украинских войск в связи с этим прорывом заключается в том, что он приводит российские войска в тыл линий обороны, где нет сплошных траншей или минных полей. Есть риск оказаться в окружении", - пишет издание.

В зависимости от направления дальнейшего наступления российской армии на этом участке, они могут быть в состоянии блокировать украинские силы в районе Курахово или Торецка. В целом, этот прорыв дал российской армии возможность продвигаться по четырем направлениям, в то время как украинские войска не располагают необходимыми силами и ресурсами, чтобы остановить их. Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины ищет резервы, но это затруднительно из-за тяжелой ситуации под Часов Яром, который ни при каких обстоятельствах не должен быть сдан российским войскам. Таким образом, единственный выход из ситуации под Очеретино - это уйти еще дальше.