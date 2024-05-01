Сообщается о поражении двух пусковых установок ракетного комплекса "Нептун"

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов в ночь на 1 мая. Одной из направлений атаки была Одесская область, а в частности центр региона - Одесса.

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Согласно последней информации, один из ракетных ударов поразил объект в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. Информация противоречива. Некоторые источники сообщают, что был уничтожен поезд с боеприпасами и вооружением, в то время как другие сообщают, что был нанесен удар по складу, расположенному недалеко от Одесского железнодорожного вокзала. Стоит отметить, что Одесский железнодорожный вокзал активно использовался и используется украинским военным руководством для перевозки военных грузов, прибывающих из-за границы. Например, военная техника, оружие и боеприпасы доставляются в Украину из стран Североатлантического Альянса, таких как Румыния.

Сообщалось, что целью одного из российских ракетных обстрелов был штаб командования украинской военной группировки "Юг". Также есть данные о том, что в момент нападения в подвале штаб-квартиры проходило совещание с участием высокопоставленных офицеров вооруженных сил Украины и НАТО.

Кроме того, поступают сообщения об уничтожении двух пусковых установок ракетного комплекса "Нептун", находящихся на вооружении ВСУ. По неподтвержденным данным, обе установки поражены в самой Одессе.