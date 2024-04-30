По мнению экспертов, такой тип рекламы может быть неэффективен

Google проводит тестирование размещения рекламы на YouTube во время паузы видео. Пока рекламу во время паузы видят лишь некоторые пользователи сервиса, но в будущем она может появиться у зрителей по всему миру.

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Во время недавнего опроса о доходах вице-президент и руководитель бизнеса Google Филип Шиндлер сказал, что раннее тестирование функции в первом квартале показало "высокие результаты". Исполнительный директор компании добавил, что реклама с паузами требует премиальных цен и обеспечивает высокие результаты продвижения бренда. Это говорит о том, что компания, возможно, планирует расширить эту функцию в будущем.

Когда пользователи ставят видео на паузу, это часто делается для ответа на телефонный звонок или разговора с кем-то, кто только что вошел в комнату. В таких случаях последнее, чего хотят пользователи, - это неожиданная реклама. Нет ничего плохого в рекламе, которая отображается, когда пользователи выходят из комнаты, чтобы сходить в уборную или перекусить. В таких случаях реклама неэффективна, поскольку на нее никто не обращает внимания. Хотя YouTube по-прежнему может получать доход от рекламы, рекламодатели вряд ли будут продолжать использовать эту модель в долгосрочной перспективе.

Будет интересно посмотреть, как блокировщики рекламы справляются с новой функцией "Pause Ads" на YouTube. В прошлом году Google обращался к поставщикам услуг по блокировке рекламы, и вполне вероятно, что они продолжат делать это с помощью этой новой инициативы.