При этом, Alphabet увеличила свою квартальную выручку на 57 процентов.

Google, дочерняя компания Alphabet, недавно объявила об увеличении квартальной выручки на 57% до 23,7 миллиарда долларов. Однако, при этом компания провела очередную серию увольнений. Последний раунд увольнений в первую очередь затронул команды, работающие над Python, Flutter и Dart.

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Согласно заявлению Кевина Мерфи, менеджера Flutter и Dart в Google, "Решение об увольнении было принято на несколько уровней выше нашей команды и затронуло несколько команд. Я могу это подтвердить"

"Многие хорошие люди получили плохие новости, и многие замечательные проекты потеряли членов команды. На Flutter и Dart это повлияло так же, как и на другие команды. Это был тяжелый день, тяжелая неделя ", - заявил Мерфи.

У Flutter, инструмента с открытым исходным кодом для создания кроссплатформенных пользовательских интерфейсов, 2022 год был успешным, но увольнения членов команды вызвали вопросы о будущем продукта. Тем временем команда Python также была уволена. Тех, кого уволили, первоначально попросили найти замену, которая взяла бы на себя те же роли в команде из Мюнхена.

В 2022 году Alphabet уволила больше сотрудников, чем большинство технологических гигантов, сократив более 12 000 рабочих мест, или 6% мировой рабочей силы. В 2024 году компания продолжила сокращать рабочие места: в январе были уволены сотни сотрудников из аппаратного и инженерного персонала. Генеральный директор Google Сундар Пичаи в январе предупредил сотрудников готовиться к новым увольнениям, поскольку компания стремится достичь амбициозных целей и инвестировать в большие приоритеты в 2024 году, что потребует "трудного выбора", что на корпоративном языке означает увольнения.

Большинство увольнений с начала 2022 года были результатом чрезмерного найма во время пандемии, когда компании увеличили свою рабочую силу, чтобы удовлетворить возросший спрос на их услуги. Хотя нынешний экономический климат помог замедлить темпы увольнений, компания признает, что значительные инвестиции в искусственный интеллект способствуют потере рабочих мест.

В заявлении для Reg Google говорится: "Мы ответственно инвестируем в самые важные приоритеты нашей компании и значительные возможности, которые открываются перед нами. Чтобы сделать это эффективно, мы внесли некоторые изменения в наши команды во второй половине 2023 и в 2024 годах, чтобы стать более эффективными и работать лучше, убрать уровни управления и привести наши ресурсы в соответствие с основными приоритетами".