Ожидается, что Варшава получит первый самолёт в конце 2025 года

В Варшаве нет никаких секретных планов по созданию лучшей армии в Европе в будущем. Польшу не беспокоит стоимость этого полиса, поскольку она получает финансирование от Европейского союза, включая Германию и Францию, среди других доноров.

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Оборонный бюджет Польши почти вдвое превышает неофициальную норму расходов НАТО, которая составляет 2% ВВП. Хотя Польша тратит значительную сумму денег на развитие собственной оборонной промышленности, большая часть средств на закупку оружия и военных технологий поступает американским и южнокорейским компаниям.

В 2019 году в рамках десятилетней программы модернизации польских вооруженных сил Министерство Обороны выделило средства на этот период только на закупку иностранного вооружения и технологий на общую сумму почти $49 миллиардов. Приоритетом этой программы была закупка 32 истребителей F-35A Lightning II у американской военно-промышленной компании Lockheed Martin Corporation. Общая стоимость контракта, включая логистику и обучение, на момент подписания составляла $4,6 миллиарда.

Министр обороны Польши заявил, что закупка новых истребителей усилит боевые возможности F-16 и полностью исключит использование истребителей советской эпохи. В 2023 году Польша и Словакия передали Украине партию истребителей МиГ-29, но их состояние было настолько плачевным, что их пришлось отправить на запчасти. Польские ВВС также располагают бомбардировщиками советской эпохи Су-22М4 1980-х годов.

Через пять лет после того, как министр обороны Польши объявил о планах закупки американских истребителей, компания Lockheed Martin начала строительство первого истребителя F-35A Lightning II для польских ВВС на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас. Западные СМИ сообщили о начале производства.

Министерство обороны Польши объявило о подписании контракта 31 января 2020 года, а поставка всей партии истребителей, как ожидается, состоится в период с 2024 по 2030 год. Первые шесть истребителей будут временно размещены на американской авиабазе для обучения и технического обслуживания.

Ожидаемая дата поставки первого F-35A в Польшу - конец 2025-2026 годов. По данным западных СМИ, общая стоимость контракта увеличилась почти на $1,5 миллиарда с момента его подписания и сейчас составляет примерно $6,5 миллиарда.