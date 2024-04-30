Украинские формирования остаются лишь в восточной части посёлка

С Запорожского направления поступают благоприятные вести об успешных наступательных операциях российских военных. Речь идет о продвижении в окрестностях Работино, а также в черте самого населенного пункта.

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Сообщается, что бойцы, подавив сопротивление сразу на нескольких участках линии соприкосновения, продвинулись на несколько сотен метров с различных направлений, поднимая флаг над северной частью этого поселка.

По последним данным, под контроль российских войск перешла вся западная часть Работино, центр населенного пункта и частично его северная часть. Восточная часть посёлка ещё находится под контролем украинских сил.

Наступательные операции в Работино были проведены при поддержке боевой авиации. Удары по киевским формированиям были нанесены с применением авиабомб с умпк (универсальный модуль планирования и коррекции). Авиационные удары привели к значительным потерям в личном составе ВСУ, после чего вступили в бой сухопутные и воздушные подразделения.

Флаг России, поднятый над Работино, был заснят дроном ВС РФ, эти записи опубликованы в различных военных Telegram-каналах.

Напомним, что ВСУ несколько месяцев пытаются удержаться в Работино, поскольку это является символом "успеха" прошлогоднего контрнаступления. Несмотря на постоянные потери, командование не отдает приказ на отступление из населенного пункта, опасаясь перечеркнуть "достижение" украинских войск.