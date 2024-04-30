Также прогнозируется шестикратное увеличение глобальной емкости энергетических накопителей

В презентации, проведенной Международным Энергетическим Агентством (МЭА) на тему "Батареи и безопасный энергетический переход", было заявлено, что капитальные затраты на системы хранения аккумуляторов к 2030 году сократятся на 40%. Это позволит сделать сочетание солнечной и ветровой энергии с аккумуляторами более доступным, чем строительство новых угольных или газовых электростанций в различных регионах мира.

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В настоящее время литий-ионные аккумуляторы доминируют на рынках энергосистемы и транспорта, однако отчет указывает на растущее внедрение более экономичных литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP). В 2023 году батареи LFP составили 80% новых стационарных аккумуляторных систем.

Хотя литий-ионные аккумуляторы преобладают в транспортном секторе с долей спроса около 90%, отчет указывает на растущую долю натрий-ионных батарей в стационарных аккумуляторах из-за их прогнозируемой более низкой стоимости к 2030 году. В сфере транспорта преобладают компактные и легкие аккумуляторы, но имеется потенциал для снижения затрат на более крупные батареи.

Падающие цены на аккумуляторы позволяют разрабатывать больше возобновляемых микросетей и солнечных домашних систем. Прогнозируется, что к 2030 году затраты на электроэнергию для таких систем в сочетании с батареями могут снизиться практически на 50%.

Доклад предвещает увеличение глобальной емкости энергетических накопителей в шесть раз к 2030 году, при этом 90% этого роста придется на аккумуляторы. Оставшиеся 10% будут заняты гидроаккумуляцией энергии.

С учетом предполагаемого расширения производства аккумуляторов, общие инвестиции в них для различных применений вырастут почти в 4 раза до $1,2 триллиона к 2030 году по самому амбициозному сценарию МЭА. Доля аккумуляторов в общих инвестициях в чистую энергетику удвоится всего за семь лет.