Сообщается, что за последние две недели зафиксированы две аварии, произошедшие из-за данной функции

Через две недели после получения зеленого света для использования водителями Ford Bluecruise на определенных участках автострад Великобритании, Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование безопасности системы помощи водителю уровня 2. Расследование было инициировано после двух несчастных случаев, которые, вероятно, были связаны с этой функцией.

реклама

Управление по расследованию дефектов NHTSA недавно получило два сообщения об инцидентах, связанных с Ford Mustang Mach-E. Оба происшествия закончились смертельным исходом в результате ночного столкновения с неподвижными транспортными средствами. Оба водителя в авариях использовали Bluecruise.

NHTSA отмечает, что некоторые автомобили Ford оснащены Co-Pilot360 Active 2.0, набором технологий помощи водителю уровня 1. Bluecruise был включен в этот пакет в 2021 году, но активируется только на заранее прокладываемых на карте дорогах. Как и многие другие системы подобного рода, Bluecruise следит за внимательностью водителя и предупреждает, если она снижается ниже определенного уровня, например, если водитель отвлекается от дороги на несколько секунд.

Это предварительное расследование и непонятно, какие шаги будет предпринимать NHTSA, если будет обнаружено, что система неисправна во время ночного вождения. Также неизвестно, повлияет ли это расследование на решение Великобритании разрешить использование Bluecruise на автострадах.

В ходе расследования будет проведена оценка эффективности системы при выполнении задач динамического вождения и мониторинга водителя. Bluecruise не является системой автономного вождения. Водитель должен находиться за рулем, быть внимательным, держать руки на руле и готовым вмешаться в управление при необходимости. Bluecruise, хоть и относится к уровню 2 из-за большего уровня автоматизации, но работает только на определенных участках дороги.