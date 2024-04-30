Армия РФ продолжает занимать территории Донецкой области.

Из зоны проведения Специальной Военной Операции, где беспрерывно происходят боестолкновения среди щебенчатых дорог и пыльных полей, поступило сообщение о том, что российские войска, не сбавляя темпов после взятия Очеретино, приблизились к Новоалександровке. Это поселение, расположенное чуть северо-западнее Очеретино, находится в низменном районе, с перепадом высот от 50 до 75 метров.

реклама

На сегодняшний день украинские формирования отступили к северу и западу от Новоалександровки. Основные опорные пункты находятся на территории сельскохозяйственных предприятий, выходящих за географические границы самого посёлка.





Хотя непосредственно Новоалександровку сложно назвать стратегически важной точкой на карте Донбасса, но при её взятии российским вооружённым силам откроется возможность продвигаться в направлении ключевого объекта – автодороги Константиновка - Покровск. Оба населённых пункта в настоящее время находятся под контролем подразделений Киева, и перекрытие транспортного сообщения между ними может серьёзно осложнить обстановку для украинских вооружённых сил.

Учитывая пройденный путь, стоит отметить, что кроме Очеретино Вооружённые Силы Российской Федерации заняли также сёла Новобахмутовка, Соловьёво, Новокалиново и Керамик.