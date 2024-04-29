Также власти Днепропетровской области заявляют о пожаре на военном предприятии, однако, о прилётах в регионе информации не было.

Российская армия провела очередную серию ракетных и дроновых ударов по инфраструктуре Украины в подконтрольных администрации Зеленского регионах. Информация о прилетах в Одесской и Сумской областях поступила из надежных источников.

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По актуальной информации, прилёты были зафиксированы по объектам в самой Одессе, где располагались представители спецслужб, включая офицеров ВСУ и ГУР. В основном удары наносились по приморской зоне.

Также были поражены объекты в Сумах и Сумской области, где размещался личный состав украинских формирований. В частности, пострадали объекты в городе Шостка. Свидетели проинформировали о возгорании на одном из объектов военно-промышленного комплекса.

В Днепропетровской области также разгорелся пожар на военном предприятии в Кривом Роге. Киевские чиновники сообщают, что прилетов в этом населённом пункте не было, но появились слухи о присутствии российских диверсантов.

Представители украинских властей в Одессе также активно говорят о "российской агентуре". Администрация Зеленского беспокоится о том, что удары зачастую направляются туда, где собирается командный состав разведывательных служб, для корректировки планов на передовой и для осуществления атак на Крымский полуостров и другие регионы России. Очевидно, что в регионе работает пророссийское подполье, которое передаёт разведданные Министерству Обороны РФ.