В попытках сэкономить на б/у рынке, покупатели зачастую становятся жертвами злоумышленников.

Рынок бывших в употреблении видеокарт давно страдает от мошенников и недобросовестных продавцов, которые обманывают ничего не подозревающих покупателей. Появилось много жалоб на покупку неисправных видеокарт, продаваемых через интернет. Недавно в Соединённых Штатах случился еще один инцидент: покупатель, приобретший бывшую в употреблении MSI RTX 4090 через Facebook Marketplace, получил нефункциональное устройство с отсутствующим графическим процессором и памятью.

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Клиент обратился в местную мастерскую по ремонту компьютеров, где выяснилось, что видеокарта неисправна и не может воспроизводить видео, хотя была объявлена как "работающая". Мастера выявили, что видеоадаптер нерентабелен для восстановления, и предложили купить карту за 200 долларов. Подозревая неладное, покупатель отказался от предложения.

Далее он обратился в ремонтную компанию "Northwest Repair" в надежде на починку, но специалисты обнаружили, что карта была полностью распаяна на запчасти.





На видеозаписи также видно предполагаемого мошенника, который продает свои товары на тротуаре. Не ясно, обратилась ли жертва в полицию, но хочется верить, что мошенники, обманывающие людей, будут наказаны.

RTX 4090 - актуальная флагманская видеокарта от Nvidia, пользующаяся популярностью среди геймеров, несмотря на высокую цену. Ранее в этом году подобные случаи мошенничества были зафиксированы в Китае, где продавали бывшие в употреблении RTX 4090 без графических процессоров и памяти. Немалое количество подобных инцидентов происходило и в Америке.