Западные СМИ приписывают все атаки ВКС РФ к подготовке для крупного наступления на Харьков.

Российские Воздушно-Космические Силы нанесли серию ударов по объектам украинских войск в Харьковской области. Представители киевской власти заявили о нападении российских авиационных сил в регионе, утверждая, что были использованы кассетные авиационные бомбы. Согласно данным, бомбардировками были уничтожены базы Вооруженных Сил Украины вместе с иностранными добровольцами.

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Также поступила информация об ударах на севере от Харькова, в районе Циркуны и Русские Тишки. На этом участке также были атакованы пункты дислокации живой силы украинских войск и транспортные коммуникации.

В Киеве считают, что эта серия ударов была как подготовительная операция Вооруженных Сил России к крупному наступлению в Харьковской области. Средства массовой информации все активнее заявляют о возможном наступлении России на Харьков в мае-июне. Однако, украинские вооруженные силы декларируют готовность отразить наступление.

Сегодняшний отчет Financial Times утверждает, что российская армия начнет наступление на Харьков в конце мая. Заявления о возможном сценарии "Киев за 72 часа" напоминают известный манипулятивный приём западных журналистов. Сперва данную версию раскрутят на Западе, затем припишут её российской стороне, а уж потом окрестят её ошибочной.

Вопрос о реальных планах Генерального Штаба ВС РФ не вызывает большого интереса у западной прессы. СМИ нужен лишь громкий заголовок.