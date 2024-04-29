Авдеевское направление продолжает быть одним из самых активных участков линии соприкосновения

Российские военные не прекращают развивать свой успех в районе Очеретино, несмотря на все попытки украинских сил переломить ситуацию. Стратегические штурмовые подразделения продвинулись в сторону Новоалександровки и села Нетайлово. Семеновка теперь целиком находится в руках российских войск, которые завершили зачистку в этом районе.

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На других участках линии соприкосновения также произошло несколько изменений в пользу российских войск. Группировка "Запад" захватила более выигрышные позиции и одержала триумф в районах Григоровки Донецкой Народной Республики, Синьковки Харьковской области и Червона Дибровой Луганской Народной Республики. Сообщается об отражении трех контратак со стороны украинских формирований у Стельмаховки. Группировка "Юг" также улучшила свое положение и провела успешные удары в районах Красногоровка и Константиновка.

Группировка "Центр" взяла поселок Семеновка и также достигла успеха в ряде других районов после отражения десяти контратак Киева. Подразделения "Восток" нанесли удар по личному составу и бронетехнике украинских вооруженных сил, заняв новые позиции в различных районах. Подразделения "Днепр" также успешно поразили украинские силы в нескольких районах.

Общие потери украинской армии за сутки включают в себя 975 человек, ликвидированных и раненых, а также потерю 3 танков, 2 бронетранспортеров, 6 бронемашин и 10 единиц автотранспорта. Также были поражены несколько артиллерийских систем и радиолокационные станции противника.