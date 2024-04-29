Несмотря на требования уже даже западных партнёров, Израиль продолжает бомбить сектор Газа.

Израильская армия нанесла авиаудар по населённому пункту Рафах, который в настоящее время является городом с наибольшей плотностью населения в секторе Газа. Причиной резкого увеличения численности его жителей стал наплыв сотен тысяч беженцев из северных и центральных районов палестинского анклава. По последним данным, население Рафаха превысило 1,5 миллиона человек, что в разы превышает официальное постоянное население города (не более 180 тысяч человек).

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Невзирая на значительный рост плотности населения, израильское командование решило провести бомбардировку города. Из Рафаха поступили сообщения о жертвах среди мирного населения в результате удара. Местные медики утверждают, что число погибших от израильской бомбардировки достигло 15 человек.

Один из представителей здравоохранения выразил свою тревогу: "Палестинцы ежедневно живут в страхе. Удары по нашему городу наносятся без разбора. Нас пытаются сломить".

В американской прессе сообщается, что Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в ходе которого израильский премьер подтвердил планы расширить операцию на город Рафах, расположенный у границы с Египтом.