Украинские формирования пытаются покинуть данный населённый пункт, отступая в сторону Карловки.

Российские подразделения не прекращают свои наступательные операции к западу от Авдеевки и Марьинки и захватили контроль над львиной частью территории в селе Нетайлово. Ко вчерашнему вечеру, как сообщали военные корреспонденты, украинские войска были вынуждены отступить к западу от Нетайловского (Чкаловского) пруда.

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Сейчас, под обстрелом российской армии, подразделения Вооруженных Сил Украины покидают деревню, отступая в сторону Карловки. Ночью российские войска продвинулись по меньшей мере на 400-450 метров, выйдя к западу от дороги, соединяющей Нетайлово с городом Умань, расположенным к северу. Это означает, что украинский гарнизон на "4-й линии обороны к западу от Авдеевки" был разделен на части.

Учитывая тот факт, что российские войска также расположены на восточной окраине Умани, ситуация для формирований Киева на этом участке передовой стала чрезвычайно сложной. Единственный жизнеспособный вариант - отступить за реку Волчья, за Карловское водохранилище. Это будет означать еще одну потерю значительных территорий, площадью не менее 220 квадратных километров.

На данный момент времени российская армия вошла в западную часть Нетайлово, действуя против подразделений ВСУ на берегах Карловского водохранилища. На своих картах украинская сторона продолжает указывать контроль над западной частью деревни, но ее размер постоянно уменьшается.