Генеральный директор компании Tesla хочет использовать их для обучения алгоритмов для технологии автономного вождения

Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск едет в Пекин, чтобы провести встречу с высокопоставленными китайскими чиновниками и обсудить разработку программного обеспечения для полностью автономного вождения в Китайской Народной Республике. Об этом рассказали источники издания Reuters со ссылкой на знакомых с этим вопросом людей.

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Один из источников сообщил, что Маск добивается разрешения на передачу данных, собранных в Китае, за пределы страны с целью обучения алгоритмов для технологии автономного вождения Tesla. Ранее Tesla заявляла, что планирует сделать свою технологию полностью автономного вождения доступной для клиентов в Китае "очень быстро", как Илон Маск объявил в социальных сетях ранее в этом месяце.

Несмотря на свое название, полностью автономное вождение представляет собой систему, которая помогает водителю, требуя, чтобы он держал руки на руле, а не полностью возьмёт на себя управление транспортным средством.

Тем не менее, есть вероятность что китайские власти откажутся от передачи данных своих граждан за пределы территории Китая, так как Пекин весьма осторожен в этом плане. Ранее правительство Поднебесной уже склонило руководство компании Apple к размещению специальных дата-центров с базой данных китайских пользователей непосредственно на территории страны, а не за границей, как это реализовано у большинства других государств.