За последние недели российские войска прорвали оборону ВСУ и продолжают освобождать один населённый пункт за другим

Как сообщает источник в Генеральном Штабе украинских войск, обстановка в окрестностях Очеретино, где российская армия прорвала линии обороны ВСУ и расширила брешь, является критической. Украинские военные испробовали различные меры, но они не помогли и только увеличили потери. В свете этого Сырскому было поручено остановить прорыв, используя любые необходимые средства.

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Зеленский дал Сырскому возможность расходовать все доступные резервы, в том числе и западную военную технику для ликвидации бреши. Увеличение подконтрольной российским войскам зоны на Авдеевском участке не только подрывает тактику обороны украинских военных, но и серьезно влияет на моральный дух военнослужащих ВСУ, который и без того низок. В Киеве есть опасения, что в определённый момент украинские войска могут начать бросать позиции по всей линии соприкосновения, и тогда ситуация может ухудшиться еще больше.

Постоянное наступление российской армии и взятие новых населенных пунктов наносят большой урон моральному духу украинских военных, которые все чаще отходят с позиций, которые должны удерживать. В ситуации, когда российские военные атакуют с разных сторон, оборона ВСУ может посыпаться., сообщает источник.

Однако, есть информация, что украинские формирования пытаются замедлить продвижение России, развернув свои резервы. Вчера недалеко от поселка Керамик было уничтожено подразделение специальных операций СБУ, которое было отправлено в бой без достаточных ресурсов. Сам Сырский вчера доложил западным кураторам о "сложной" ситуации на передовой, выразив свое недовольство ситуацией, которая для украинских военных становится все хуже и хуже. Начальник штаба проинформировал западную коалицию о том, что украинской армии срочно требуется больше боеприпасов, самолетов, ракет и других ресурсов.