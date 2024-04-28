По мнению экспертов, уйдёт еще немало лет до того, как подобные образцы начнут поступать на вооружение.

DARPA, правительственное агентство США, успешно завершило новый раунд испытаний своего 12-тонного автономного танка RACER Heavy Platform (RHP). Тестирование проходило на пересеченной местности с препятствиями, растительностью, водными путями и скалистыми выступами. RHP смог пройти 30-мильный автономный маршрут и развил скорость до 25 миль в час.

реклама

Тестирование проводилось в сотрудничестве с Вашингтонским университетом и Исследовательским центром НАСА в Лэнгли. Одной из уникальных особенностей RHP были его светящиеся зеленые "глаза", которые использовались для индикации состояния транспортного средства. По словам представителя DARPA, глаза были просто световым индикатором, который показывал, находится ли транспортное средство в автономном режиме или нет.

DARPA заявило, что 12-тонный RACER предназначен для поддержки других автономных транспортных средств в программе. Однако эти другие транспортные средства больше похожи на беспилотные квадрокоптеры. RHP выводит автономные возможности на новый уровень в условиях тяжелых условий эксплуатации.

DARPA планирует продолжать обновлять RACER примерно каждые шесть месяцев, постоянно совершенствуя его автономные технологии. RHP основан на существующей платформе для боевых машин, используемых военными.

В целом, похоже, что DARPA стремится разработать автономные военные машины, которые могут участвовать в боевых действиях, не рискуя человеческими жизнями. Эти машины можно было бы использовать для таких задач, как разведка, пополнение запасов или даже расчистка пути огневой мощью до прибытия войск. Хотя идея автономного танка может показаться устрашающей, он также может стать более безопасной альтернативой наземным транспортным средствам, управляемым человеком.

Важно отметить, что, хотя DARPA добилось значительного прогресса в этой области, требуется еще много лет разработки и тестирования, прежде чем такие системы можно будет развернуть в реальных условиях. DARPA работает над этим проектом с 2004 года, когда оно впервые успешно протестировало автономное транспортное средство, способное преодолевать милю.