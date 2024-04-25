Сообщается, что данное предприятие перешло под контроль армии России

Российская армия достигла очередного успеха на поле боя. В центре внимания существенное продвижение в городе Красногоровка, расположенном к западу от Донецка. Красногоровка - последний крупный населённый пункт на данном маршруте, который до сих пор целиком находился под контролем сил ВСУ.

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С поля боя полученные информационные данные о том, что российская армия захватила ключевой оплот киевских войск в Красногоровке - местный завод. Огнеупорный завод с многочисленными коммуникациями, в том числе подземными, расположен в самом центре города, а это значит, что центральная часть Красногоровки сейчас находится под контролем российских военных.

Украинские формирования на заводе Огнеупорном были разбиты силами 5-й бригады, входящей в состав одной из армий Южного военного округа. Ночью и ранним утром российская артиллерия активно отрабатывала в этом районе. ВКС России наносили авиаудары, не давая украинским военным реорганизовать свои оставшиеся силы и подтянуть резервы. А резервы, по сути, были недоступны Вооруженным Силами Украины.

В результате российские военные смогли захватить территорию завода боеприпасов в Красногоровке, а украинские военные не смогли превратить ее в точную копию "Азовстали" в Мариуполе или Авдеевского коксохимического завода в плане удержания позиций в обороне на длительный период. Оборонительная линия стремительно рухнула под натиском российских войск. Никакой "эвакуации" не произошло.