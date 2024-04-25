Сообщается, что под ударом оказался аэродром Миргорода, откуда украинские формирования проводят атаки на российские объекты

В ночь с 24 на 25 апреля территория, подконтрольная администрации Зеленского, снова оказалась под ударом со стороны российских Воздушно-Космических Сил, как сообщают украинские средства массовой информации.

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Официальное заявление уже было опубликовано командованием ВСУ. По информации источников, объекты военной инфраструктуры в Миргороде и Черкассах были атакованы ракетами в ночное время. В Черкасской области были слышны мощные взрывы.

Стоит напомнить, что Миргород расположен в Полтавской области и там находится важный аэродром украинской авиации, на базе которого действуют истребители Су-24 и МиГ-29. Эти самолеты задействованы в ударах по российской военной и гражданской инфраструктуре. Возможно, целью российских атак мог стать именно аэродром в Миргороде.

Что касается Черкасской области, то пока не совсем ясно, какая была цель атаки. Вероятно, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры или военного назначения. Согласно сообщениям российских корреспондентов, взрывы произошли в Смеле Черкасской области, где располагается инфраструктура 115-го радиотехнического батальона 138-й бригады ПВО ВСУ. Российские войска систематически наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Аэродромы ВСУ, а также места концентрации войск, вооружения и бронетехники являются основными целями.

Последнее время украинская система ПВО значительно ослабла. Западные эксперты связывают это с разрушением большей части переданных Соединёнными Штатами и европейскими государствами зенитных ракетных комплексов Российскими ударами.