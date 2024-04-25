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Zelikman
Генштаб ВСУ перебрасывает под Очеретино резервы из подразделений 100-ой бригады
Формирования из территориальной обороны переквалифицируют в боевые и отправляют на передовую

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  Украинское военное командование, в связи с потерей контроля над Очеретино и большими потерями в 115-й бригаде украинской армии в этом районе, приняло решение направить личный состав подразделений территориальной обороны для ведения боёв в контратаке.

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  Это 100-я бригада украинской армии, переброшена в Очеретино для усиления позиций 47-й бригады, которая была почти полностью уничтожена российскими войсками. Стоит отметить, что, согласно официальной украинской версии, подразделения 47-й бригады украинской армии "провели ротацию в Очеретино, но что-то пошло не так, и 115-я бригада не смогла полностью заменить 47-ю на своих позициях". Такими расплывчатыми, привычными формулировками украинская сторона пытается скрыть очевидное - 47-я бригада, то есть ее остатки, отошли под натиском российской армии, понеся значительные потери, в том числе вызванные действиями российских ВКС. Когда было принято решение отправить в бой 115-ю бригаду, она тоже понесла потери. В итоге Очеретино было освобождено российскими войсками.

  Сейчас украинское военное руководство действует по тому же принципу, что и при боях на Авдеевском направлении, то есть перебрасывает резервы, пытаясь построить новую оборонительную линию западнее населенного пункта, контроль над которым потеряли войска. Тогда это был район деревни Ласточкино, сейчас - район деревни Соловьёво, которая расположена к юго-западу от Очеретино. Именно сюда отступала полуразбитая 47-я бригада, и именно здесь ее должна была поддержать 100-я бригада - бывшая бригада ТРО.

  Однако, после потери контроля над соседним селом Новобахмутовка удерживать позиции украинским формированиям в районе Соловьёво крайне сложно. Это связано с тем, что деревня расположена значительно ниже по рельефу местности, чем контролируемая российская позиция в Очеретино. И атаки ведутся днем и ночью как минимум с двух направлений.

#сво #всу #армия #бои #наступление #очеретино
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