Компания не позиционирует своё изделие как оружие и заявляет, что оно может использоваться для тушения пожаров и других вещей

Throwflame, известный американский производитель огнестрельного оружия, представил свою новую оригинальную тепловую пушку. Thermonator - это один из многих четвероногих роботов, которые уже много лет оснащаются оружием, например, это робот-собака российского производства с ракетной установкой.

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Thermonator оснащен газовым огнеметом, который можно носить на спине и который может выбрасывать горящий газ или напалм на расстояние до 9 метров. Он также имеет часовое время автономной работы и возможности Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет пользователям управлять им со своих смартфонов.

В дополнение к огнемету, Thermonator имеет несколько других функций, включая лидарный датчик, который помогает ей избегать препятствий, и вид от первого лица (FPV) для навигации. Также есть лазерный прицел, которым можно воспользоваться, если вид черно-белого монстра недостаточно страшен.

Throwflame не рекламирует Thermonator как оружие. На веб-сайте описано ее использование для тушения лесных пожаров и их предотвращения, а также для использования в сельском хозяйстве, защиты окружающей среды и удаления снега и льда. В нем также упоминается потенциальное использование робота в индустрии развлечений и SFX. Нет упоминаний об использовании его во вред людям.





Сам робот производится китайской компанией Unitree Go2, и его можно приобрести за 1600 долларов, что намного дешевле, чем Spot от Boston Dynamics, который стоил 74500 долларов, когда он был впервые доступен для покупки. В демонстрационном видео, сделанном Корпусом морской пехоты США в прошлом году, предшественник Unitree Go1 был оснащен ракетной установкой.

Thermonator доступно для покупки уже сейчас, но существуют ограничения в штате Мэриленд, где для владения огнестрельным оружием требуется федеральная лицензия, поскольку оно определяется как разрушительные устройства. Throwflame также продается в Калифорнии, но законы штата ограничивают дальность действия огнестрельного оружия 3 метрами или меньше.



