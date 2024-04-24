Об этом говорит сообщение генерального директора компании Тима Кука в X

Apple объявила, что ее следующее живое мероприятие состоится 7 мая. По слухам, во время основной презентации будут представлены новые модели iPad с обновленными дисплеями, камерами и процессорами. Утечка информации о новом iPad циркулировала с прошлого года, но дата выхода неоднократно переносилась.

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Ожидается, что новый iPad Air будет оснащен процессором M2 и 12,9-дюймовым дисплеем для пользователей, которые хотят иметь большой экран, не платя за iPad Pro. Ожидается, что обновленный iPad Pro также получит обновление до процессора M3 и будет оснащен первым OLED-дисплеем в линейке. OLED-дисплеи легче, но дороже. Хотя информации о ценах мало, считается, что по крайней мере один новый iPad Pro будет доступен менее чем за $1000.

Слухи также предполагают, что Apple может переместить фронтальные камеры обеих моделей в сторону, что позволит использовать FaceTime в портретном режиме. Эта функция впервые была представлена на iPad 10-го поколения в 2022 году.

Помимо новых моделей iPad, ходят слухи об обновленных Apple Pencil и Magic Keyboard. В твите генерального директора Apple Тима Кука, рекламирующем мероприятие 7 мая, содержится намек на возможность выпуска нового Apple Pencil с ироничной фразой "Приглашаем вас присоединиться к нам". Ранее сообщалось, что если также будет представлена новая клавиатура, то она будет оснащена увеличенной сенсорной панелью, аналогичной MacBook.

Неясно, насколько Apple включит iPad в свои долгожданные планы по созданию генеративного искусственного интеллекта, которые компания может раскрыть на WWDC в июне. Ожидается, что во второй половине 2024 и начале 2025 года Apple выпустит новые модели iPhone и Mac с процессорами A18 и M4. Новые функции silicon значительно улучшили производительность искусственного интеллекта благодаря выделенным нейронным ядрам. Эти ядра позволят новому программному обеспечению, включая приложения для iOS 18, обрабатывать задачи искусственного интеллекта полностью на устройстве, снижая зависимость от облачных серверов.