Компания планирует окупить свои вложения за счет дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта

SK Hynix Inc. планирует вложить около 20 трлн вон, или же $14,6 млрд, в создание новых производственных мощностей по производству чипов памяти в Южной Корее. Это значительное расширение производственных мощностей направлено на удовлетворение быстро растущего спроса на разработку искусственного интеллекта.

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Корейская компания выделит первоначальные 5,3 трлн вон для начала строительства нового завода или фабрики к концу апреля и планирует завершить его к ноябрю 2025 года. Общий объем инвестиций в объект превысит 20 трлн вон, так как SK Hynix строит его в долгосрочной перспективе.

SK Hynix, которая сообщила о квартальных результатах в четверг, стремится занять лидирующее положение в производстве чипов памяти с высокой пропускной способностью, предназначенных для искусственного интеллекта. Она опережает конкурента Samsung Electronics Co. по так называемым чипам HBM, которые хорошо совместимы с ускорителями, выпускаемыми NVIDIA Corp.

Судя по всему, компании делают больший упор непосредственно на сотрудничество с "Зелёным гигантом", так как накануне стало известно, что AMD не планирует переходить на новые образцы чипов памяти в следующем поколении своих видеоадаптеров, а остановится на уже хорошо знакомых чипах GDDR6. В то же время, команда Nvidia хочет внедрить в свои адаптеры 5000-го поколения самые передовые компоненты.