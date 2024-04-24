Бойцы планомерно уничтожают остатки украинских формирований в данном районе

Российская армия продолжает свои наступательные операции в районе Очеретино. Украинская сторона подтвердила значительное продвижение российских военных в Новокалиново, которое расположено недалеко от трассы Донецк-Константиновка-Славянск-Харьков.

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Продвижение в Новокалиново за прошедшие сутки составило около 800 метров в глубину и более 1,5 километра в ширину. В результате большая часть деревни и ее окрестностей перешли под контроль российских военных. Стоит отметить, что ранее на том же направлении российская армия освободила Новобахмутовку, которая расположена южнее Очеретино.

Также были успешные операции российских войск на других участках линии соприкосновения. Например, в Бердычах российские войска вошли в западную часть села, где все еще находятся частично разгромленные подразделения украинской армии. Идет плановое уничтожение украинских сил в этом районе. По последней информации, четверо военнослужащих украинской армии сдались в плен на одной из позиций на западной окраине Бердычей. Один из украинских бойцов рассказал, что они находились на позиции более трех дней без снабжения и ротации.

Значительный прогресс достигнут российскими военными и в Георгиевке, которая расположена к западу от ранее освобожденного города Марьинка. За прошедшие сутки ширина фронта превысила 2 километра, а глубина составила около 500 метров. В результате российские военные сейчас находятся в западной части Георгиевки, в направлении Максимильяновки.