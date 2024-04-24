ВКС России продолжают ослаблять военный потенциал ВСУ

Ночью с 23 на 24 апреля российские войска провели серию ударов по украинской военной инфраструктуре в Харькове и Харьковской области. В этот период в Купянске было зафиксировано 7 прилётов. Основными целями были места дислокации военнослужащих украинских сил. Российские военные уничтожили позиции националистических вооруженных подразделений Киева, в том числе было ликвидировано не менее десяти иностранных добровольцев из Соединённых Штатов, Грузии, Польши и стран Балтии.

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Представитель киевских властей в Харькове сообщает об атаках на объекты в городе. Он заявляет, что в одном случае был поражен газопровод, но он не уточняет, что было реальной целью российских военных. Целью были склады и оборудование украинских военных, в том числе то, которое ранее было предоставлено странами НАТО. Российские силы также поразили объекты в Харьковской области и в городе Николаеве. Взрывы были слышны и в областном центре.

Поздно вечером 23 апреля были нанесены удары по инфраструктуре в Днепропетровске и Днепропетровской области. Российские ракеты и беспилотники были использованы для поражения украинских резервистов, которые в срочном порядке планировалось перебросить в Донбасс, чтобы предотвратить продвижение российской армии.