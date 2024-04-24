В ближайшее время он будет подписан американским президентом Джо Байденом

Как сообщает издание Bloomberg, Сенат утвердил новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов для Украины и других союзников Соединённых Штатов, что открывает путь к возобновлению поставок вооружения в Киев в ближайшие дни. Министерство Обороны готово быстро доставить артиллерийские снаряды и ЗРК в рамках первого транша помощи в размере 1 миллиард, сообщили официальные лица США. Ожидается, что Байден подпишет пакет помощи, и страна сможет использовать уже находящиеся в Европе поставки для ускорения помощи.

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Недостаток оружия и острая необходимость в дополнительных системах ПВО подтолкнули украинские силы к критической точке, повышая риск прорыва российской армии. Байден в своем обращении сразу после голосования заявил, что планирует подписать закон в среду, "как только он попадет на мой стол", и обратится к американскому народу.

Голосование в Сенате со счетом 79-18 во вторник вечером положило конец тупику Конгресса по поводу помощи, которую Байден запрашивал шесть месяцев назад. "Лучше поздно, чем никогда. Нам не нужно отказываться от Украины, и мы не собираемся этого делать" - заявил лидер Республиканцев в Сенате Митч Макконнел, поддержавший пакет помощи.

Одобрение пакета Сенатом было предопределено после того, как Палата представителей подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект на двухпартийном голосовании 311 голосами против 112. Спикер Майк Джонсон настаивал на принятии закона, хотя большинство законодателей в его собственной Республиканской партии были против.

61 миллиард долларов на помощь Украине включает 13 миллиардов на пополнение запасов уже поставленного оружия и 14 миллиардов на системы обороны американского производства, которые будут переданы Украине. Также выделено 7 миллиардов на военные операции США в регионе. Предусмотренная в законопроекте экономическая помощь Украине в размере 9,5 миллиардов предоставляется в форме кредита.

Идея кредита была впервые предложена Дональдом Трампом, кандидатом в президенты от Республиканской партии, и стала ключевой поправкой к законодательству, внесенной лидерами Республиканской партии в Палате представителей. Этот законопроект также предусматривает помощь Израилю и Тайваню. Он позволяет конфисковывать российские активы для финансирования помощи Украине.