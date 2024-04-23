Сообщается, что техника будет поставлена в двух вариантах: С-500Е2 и С-500Е6

Зенитная ракетная система нового поколения С-500 будет поставлена подразделениям российской армии в двух вариантах уже в текущем году. Первые образцы будут переданы вооруженными силами уже скоро, об этом сообщил Министр обороны Сергей Шойгу.

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Ожидается, что российские ПВО будут усилены и модернизированы в текущем году. На данный момент процент современных зенитных систем в армии составляет 82%. В течение следующих двух лет процент будет увеличен до 85%. Военным будут переданы первые образцы нового комплекса С-500 в вариантах ЗРПК С-500Е2 и С-500Е6.

В дополнение к зенитным комплексам С-500 военные также получат ЗРПК С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и системы радиолокационной борьбы нового поколения. Поставки ЗРПК "Панцирь" будут увеличены вдвое, и данное решение уже является окончательным. С-500 "Прометей" - новейший комплекс, способный поражать цели на околоземной орбите. Уникальной особенностью системы является ее способность работать с широким диапазоном целей на высотах до 200 километров и расстояниях до 600 километров.

В начале 2024 года "Прометей" прошел все необходимые испытания, подтвердивших его возможности нейтрализовать гиперзвуковые цели. Заключительный этап испытаний С-500 был завершен 22 февраля, когда "Прометей" сбил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМС "Синева".