Заявлено, что под ударом оказались пункты дислокации ВСУ и торговый центр, используемый украинскими военными в своих целях

Российские вооруженные силы интенсивно искали и уничтожали объекты, связанные с украинскими военными, на территории, находящейся под контролем киевского правительства. Это также имело место в последние несколько дней.

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Например, вчера произошла серия атак с применением высокоточного оружия на портовый город Очаков на Днепро-Бугском лимане в Николаевской области. Местные жители, включая информационные источники, сообщают, что за сутки произошло три волны нападений на портовую инфраструктуру. В городе было слышно несколько взрывов, а ночью поступали сообщения о повреждениях зданий и сооружений.

В заявлении региональной администрации Очакова традиционно утверждается, что в результате падения обломков сбитого украинскими ПВО дрона Герань были повреждены гражданские объекты. Так был назван торговый центр в центре города. Судя по фотографиям, торговый центр эксплуатировался в военных целях, что достаточно частое явление у украинских военных. Глава администрации Очакова написал в своем Telegram-канале, что в результате ночных атак беспилотников был нанесён ущерб линиям электропередач. Других подробностей о прилётах нет.

Помимо этого, местные жители рассказывают, что утром было нанесено артиллерийское поражение по поселку Солончаки Куцурубской сельской общины в устье Днепра к востоку от Очакова. В официальном заявлении говорится, что из-за повреждений пострадали два учебных заведения. Известно, что украинские военные используют учебные заведения в качестве временных баз. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что атака была осуществлена по войскам Киева.

Стоит отметить, что жители Очакова ранее сообщали об обстреле со стороны украинских военных, которые располагались в Куцурубе. Люди, живущие недалеко от берега, слышат звуки стрельбы, а затем, через несколько секунд, снаряд попадает в город. Жители Очакова уточняют, что, судя по звукам выстрелов и скорости полета снарядов, это не артиллерийские расчеты российских сил.