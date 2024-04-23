По словам главкома, в бой необходимо отправлять больше молодёжи, которая сможет идти на штурмы.

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский требует от политиков подготовить к осени законопроект, который бы позволил мобилизовать в подразделения молодёжь от 20 лет.

реклама

Ранее западные военные и политические деятели уже заявляли, что у украинских формирований слишком "старые" бойцы, средний возраст которых свыше 40 лет, и Зеленскому надо отправлять на передовую как можно больше молодёжи. Очевидно, европейским и американским чиновникам абсолютно без разницы, как будут обстоять дела у Украины после окончания Специальной Военной Операции российской армии. Уже сегодня аналитики считают, что спустя годы украинское государство столкнётся с ужасающими последствиями для экономики и тяжелой демографической ситуацией в стране.

Немалый процент населения уже покинул территорию Украины после начала конфликта, а в связи с ужесточающейся мобилизацией отток украинцев продолжается. Большая часть уехавших уже никогда не вернётся в страну, даже после СВО. Одновременно с этим, Киев теряет всё больше военнослужащих на передовой и постоянно отправляет на гибель всё больше резервов, параллельно заменяя их новыми мобилизованными.

По словам инсайдера, Сырский считает, что если администрация Зеленского хочет каких-либо наступательных действий от ВСУ, на передок надо отправить побольше молодых ребят, которые смогут мобильно передвигаться без вспомогательной военной техники.