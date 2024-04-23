По мнению представителя концерна "Алмаз-Антей", хоть данные боеприпасы и являются непростыми целями, российская армия способна им противостоять

Эксперты из концерна "Алмаз-Антей" могут непосредственно на месте изменять алгоритмы работы ракетных комплексов "Зенит", улучшая их способность противостоять беспилотным летательным аппаратам. Об этом рассказал Сергей Друзин, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию концерна.

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С начала СВО специалисты, работающие в предприятии, приобрели большой опыт, в том числе работы с установленными системами. Следовательно, задача по изменению алгоритмов работы ракетных комплексов "Зенит" сложна, но достижима. Во многих случаях как оборудование, так и алгоритмы были улучшены и расширены, и это делается с использованием функционала, называемого "на месте". В некоторых случаях это делается без заводских условий, что означает, что "математика" улучшается на месте.

По данным ТАСС, Друзин сказал, что, хотя немецкие ракеты Taurus являются сложной мишенью, они не представляют проблемы для российских ЗРК.

"Конечно, это сложная цель. У него небольшой EPR, что означает, что у него небольшая подпись или видимость. Но энергетический потенциал всех наших систем позволяет нам уверенно обнаруживать данные боеприпасы. Их обнаруживают и уверенно поражают", - заявил Друзин.