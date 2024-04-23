Ожидается, что всё будет реализовано по типу кнопки домой на iPhone 7/8

Сообщается, что Apple продвигается вперед в реализации планов по замене физических кнопок на iPhone емкостными версиями. Источники, близкие к ситуации, сообщили Economic Daily News, что поставщик полупроводниковой техники недавно подписал контракт на поставку Apple модуля под названием "система в упаковке" (SIP), который будет использоваться совместно с двумя двигателями Taptic Engine и емкостными датчиками.

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Ожидается, что Apple заменит физические кнопки на обеих сторонах iPhone полностью емкостными версиями и будет использовать дополнительные механизмы тактильной обратной связи для имитации ощущения от нажатия кнопок. Это успешно использовалось в более ранних моделях iPhone, где физическая кнопка "Домой" была заменена емкостной версией.

Apple уже некоторое время была заинтересована в переходе на емкостные кнопки. Ходили слухи, что iPhone 15 станет первым устройством Apple, в котором полностью откажутся от кнопок, но этому не суждено было сбыться, поскольку Apple не смогла решить технические проблемы с дизайном до начала массового производства. В настоящее время неясно, будет ли iPhone 16 полностью емкостным. До его выпуска осталось пять месяцев, и все, что слышно на данный момент, говорит о том, что он может незначительно отличаться по дизайну от iPhone 15.

Выпуск iPhone с емкостными кнопками предоставит Apple новые возможности для продаж. Это изменение также может сделать телефоны более долговечными и водонепроницаемыми, поскольку уменьшит количество отверстий для подачи жидкостей.

Также неясно, какое влияние это изменение может оказать на внутреннее пространство телефона. В новом отчете упоминается, что для тактильной обратной связи были добавлены два тактильных двигателя, и, возможно, потребуется пойти на компромисс в отношении физического пространства. Некоторые считают, что Apple работает над созданием iPhone без кнопок и портов, который полностью полагался бы на емкостные датчики и беспроводную зарядку. Хотя эта идея привлекательна, это также означало бы потерю функциональности USB-портов, что могло бы оказать существенное влияние на гибкость устройства.